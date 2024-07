La Vardera: “Dalla finanziaria soldi alle Srl, farò esposto alla Corte dei Conti”

"Mi chiedo come si possono dare soldi ad una società privata che fa business"

PALERMO – “Ho passato la notte a leggere tutti gli emendamenti approvati nella manovra”, sono le dichiarazioni del deputato di Sud Chiama Nord Ismaele La Vardera, che commenta la finanziaria approvata all’Ars.

“Abbiamo inserito anche le Srl e vorrei capire come queste possano fare il bene della collettività – ha continuato La Vardera -. Ho pensato di realizzare anche io una Srl che chiamerò ‘matrimonio La Vardera’ così da poter arrivare pronto alle nozze e ripagarle a spese di tutti i cittadini. Sia chiaro, anche io ho destinato dei fondi, ma per il bene di tutti e non per dare una mano a delle aziende”.

“Mi chiedo come una Regione possa destinare dei soldi a una società privata che fa business – continua il deputato – soprattutto in un momento come questo e senza neanche pensare a tutte le vittime degli incendi che lo scorso anno hanno perso la loro casa e che ancora oggi non sanno come fare. Ma non è tutto, perché mentre viviamo un clima emergenziale noi daremo altri 100 mila euro al movimento italiano per la gentilezza e questo, un po’ mi fa rabbia”.

“E ancora 100 mila euro per la ragazza del cinema, e 100 mila euro per organizzare un festival che si terrà a Londra. Insomma, potrei continuare per ore ma l’unica cosa su cui dovremmo riflettere è che questa manovra era pensata per dare dei contributi concreti alle emergenze reali della nostra terra e invece dentro c’è di tutto. Per questa ragione – ha concluso La Vardera – ho deciso di denunciare questo modus operandi di soldi pubblici e valuterò un esposto alla Corte dei conti per capire come si possono dare dei soldi pubblici in modo diretto ad una Srl”.