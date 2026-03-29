La Vardera: “Meloni mi ha scritto su whatsapp, ma non mi fermo”

La nota del leader di Controcorrente

PALERMO- “Questa notte intorno le 12,20 la donna più potente d’Italia, presidente del Consiglio dei ministri mi ha scritto su whatsapp. Mi ha allegato il mio video pubblicato sull’impugnativa del Cdm e mi ha detto ‘che modo vergognoso di fare politica, il cambiamento..’. Avete capito bene, nel pieno di una crisi di governo con uno scenario internazionale incerto e gli equilibri geopolitici che si sgretolano il pensiero della premier sono io”.

“Un messaggio stringato che fa capire la grande irritazione contro di me e l’effetto della mia azione politica. Un chiaro messaggio che dopo la sconfitta del referendum la Meloni non è più politicamente lucida. Le ho risposto e ribadito che la Sicilia non è più nelle condizioni di governare e che dovrebbe essere lei a vergognarsi per aver consegnato la nostra terra nella mani di Schifani e compagnia. Proprio come ha fatto con Delmastro e Santanché, faccia dimettere tutti i suoi esponenti indagati e rinviati a giudizio che ci sono in Sicilia. Mai mi sarei aspettato che il livello si alzasse in questo modo, ma non mi fermo”.

Questo è quanto sostiene il deputato della regione siciliana e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, in una nota. La Vardera ha anche pubblicato un video sui social sull’argomento.