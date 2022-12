La Vardera: “Mozione per 50 milioni contro il caro voli”

Iniziativa del deputato di Sud chiama nord

PALERMO – “Ogni anno si ripresenta lo stesso problema. A dicembre si comincia a pensare che per tornare in Sicilia in aereo bisogna pagare dei salassi”. Lo ha detto Ismaele La Vardera, vicepresidente della commissione regionale Antimafia, in conferenza stampa sul caro-voli a cui hanno partecipato, in videocollegamento, l’assessore regionale ai Trasporti della Sardegna Antonio Moro e il blogger Stefano Maiolica.

“A Schifani – ha aggiunto – ho chiesto che su questa cosa il governo prenda posizione. Lui ha fatto riferimento nelle dichiarazioni programmatiche a questa iniziativa e oggi mi ha confermato: ‘Puoi dire in modo ufficiale che appoggio questa iniziativa e la porterò a Roma’”.

Il deputato eletto alle Regionali nella lista Sud chiama Nord ha presentato una mozione all’Ars per “incrementare le agevolazioni previste dalla misura ‘Sicilia Vola’ per l’acquisto dei biglietti aerei da e per la Sicilia e che la stessa iniziativa intanto sia prorogata per tutto il 2023” Tra gli obiettivi della mozione presentata da La Vardera anche l’integrazione dei fondi per garantire fino al 50% di sconti per l’acquisto dei biglietti, “al fine di garantire il diritto alla mobilità a tutti i residenti aventi diritto”. Una misura di questo tipo era stata portata avanti nel 2020 dal Governo Conte con Giancarlo Cancelleri, all’epoca viceministro a Infrastrutture e Trasporti come ha ricordato lo stesso La Vardera nel corso della conferenza stampa che si è svolta stamani all’Ars sul caro-voli.

La Vardera ha puntato l’accento sulla necessità di recuperare le risorse rimaste non spese: “Questi soldi, 50 milioni – ha detto – sono ancora lì e il governo regionale dell’epoca non ha battuto pugno per fare sue queste risorse. Questa mozione invita la Regione a chiedere la dotazione che al momento è inutilizzata”. Riferendosi alla continuità territoriale ha aggiunto che “questa è una battaglia unitaria comune che dobbiamo portare avanti con la Sardegna, è un problema che riguarda tutti i cittadini, la vita concreta dei fuorisede, una questione che riguarda tutto l’arco costituzionale e non i singoli partiti”.

“Questa che ho presentato – ha spiegato riferendosi alla mozione con cui si impegna il governo regionale a chiedere a Roma lo sblocco di 50 mln di euro per il progetto “Sicilia Vola”, che al momento non sono utilizzate – è l’iniziativa parlamentare che mi riguarda, poi c’è la ‘provocazione’ dell’amico blogger Stefano Maiolica a cui dare spazio che organizza dei pullman da Milano a Catania per far tornare la gente in Sicilia”.