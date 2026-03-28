La Vardera rettifica: “Nessun passo indietro rispetto alla candidatura”

Il deputato martedì presenterà il simbolo con il quale correrà per la campagna elettorale

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – “Non ho mai valutato un passo indietro alla mia candidatura alla presidenza della Regione. Smentisco di aver detto che avrei fatto un passo indietro se la coalizione avesse presentato un nome di spicco”. Lo dice il deputato regionale Ismaele La Vardera all’Ansa.

La ‘rettifica’ di La Vardera

La ‘rettifica’ del leader di Controcorrente arriva dopo un primo lancio d’agenzia, questo: “Se si trovasse un candidato alternativo che possa radunare la gente e farla riappassionare alla politica sarei anche pronto a fare un passo indietro. Ma in campo, per fare un passo indietro, ci deve essere, un nome di spicco”.Lo ha detto a San Giovanni La Punta, nel catanese, il leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera, a margine di un incontro politico del suo movimento in merito alla sua candidatura a Presidente della regione in vista delle elezioni del 2027.

Il deputato regionale ha convocato una conferenza stampa per martedì, 31 marzo per presentare il simbolo con il quale correrà per la campagna elettorale a presidente della Regione e alcuni nomi che faranno parte della sua eventuale squadra di governo.