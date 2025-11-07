La Vardera: “Schifani deve staccare la spina alla Dc”

La sospensione dei dirigenti regionali disposta dalla Giunta regionale

PALERMO – Non si fanno attendere le reazioni alla sospensione dei dirigenti regionali da parte della giunta Schifani.

“Ridicolo come Schifani abbia creato un teatrino, addirittura dicendo che sarebbe tornato in anticipo per prendere decisioni importanti e poi fare solo quello che avrebbe dovuto fare il giorno stesso della notizia delle indagini.

Un presidente che non ha coraggio e che è chiaramente tenuto sotto scacco da Cuffaro. Schifani deve staccare la spina alla Dc e togliere immediatamente ogni assessorato a Totò Cuffaro, questo farebbe un vero governatore e non queste barzellette. Il copione si ripete sempre da due anni, quando lui sbaglia scelte politiche a pagare sono sempre gli altri. Un ignavo politico di cui questa Regione non ha alcun bisogno”.

A dirlo il deputato regionale e leader di Controcorrente, Ismaele La Vardera.