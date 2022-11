La VII Commissione incontra la SRR Palermo Area Metropolitana

Si è discusso di regolamenti, organizzazione, servizi offerti, piano industriale

PALERMO – Incontro tra la VII Commissione Consiliare del Comune di Palermo e il Presidente della SRR Natale Tubiolo, la Società d’ambito SRR- “Palermo Area Metropolitana” società Partecipata che regolamenta il servizio dei rifiuti in ambito Metropolitano. La stessa è la più grande SRR in Sicilia al servizio della Città di Palermo e di altri 19 Comuni della Provincia.

Tra i temi trattati durante l’incontri si è parlato di: regolamenti, organizzazione, servizi offerti, piano industriale, progetti presentati di cui 5 approvati con i fondi del PNRR, per impianti da realizzare sia a Palermo che in Provincia, divulgazione e sensibilizzazione presso le scuole per ciò che riguarda la raccolta differenziata. I

Il presidente della VII Commissione, Pasquale Terrani, congiuntamente al vice presidente, Giambrone, ed ai consiglieri Mancuso e Ferrandelli, preso atto delle enormi potenzialità della Srr, si faranno carico di coinvolgere sia l’Amministrazione attiva che il Consiglio Comunale a rivedere e verificare in tempi brevi l’approvazione di un nuovo regolamento per snellire al massimo sia le procedure e per consentire alla stessa un maggior efficientamento dei servizi.