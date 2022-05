L’abbraccio di Nci a Lagalla, Romano: “Orlando lascia disastri”

La presentazione dei candidati

PALERMO – “E’ sIn troppo facile parlare di tensioni e alimentare polemiche nel corso di una campagna elettorale. Lo fa, solitamente, chi non ha programmi e idee, chi non ama una città che oggi risulta pienamente devastata dall’amministrazione Orlando. Chi non ha un progetto per lo sviluppo del territorio, rilascia patenti di legalità e stila classifiche e liste di proscrizione. Non è in dubbio l’elezione di Roberto Lagalla cosi come non è in discussione che governerà per riportare Palermo al suo splendore. A lui il merito di avere dialogato con i partiti in modo proficuo e costruttivo”. Lo ha detto Saverio Romano, vicepresidente nazionale di Noi con l’Italia, alla presentazione della lista alle Amministrative di Palermo.

“Il mio ringraziamento non va solo a voi ma anche e soprattutto a Maurizio Lupi che con la dedizione e la passione che lo contraddistingue guida il nostro partito – ha aggiunto -. Quanta differenza da altri pseudo leader comunisti allo champagne che ieri, in conferenza stampa, mi hanno attaccato. Ebbene, la mia risposta è il silenzio da una parte e, dall’altra, lo sarà la vittoria del centrodestra e di Roberto Lagalla. Viva Palermo e ora andiamo avanti sino in fondo”.