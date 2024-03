L’abitazione trasformata in centro di spaccio: un arresto nel Messinese

Gli agenti sono stati insospettiti dal continuo via vai dall'abitazione

SANT’AGATA DI MILITELLO (MESSINA) – La polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un santagatese per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Gli agenti hanno notato frequenti andirivieni nei pressi di un’abitazione sita in contrada Terreforti. Per questo hanno predisposto un apposito servizio di osservazione e richiesto l’intervento di personale cinofilo.

Una volta effettuata la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish per un ammontare complessivo di circa 700 gr., un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento delle dosi. Il quantitativo sequestrato avrebbe consentito di poter smerciare sul mercato locale circa 700 dosi, consentendo di ricavare oltre 7000 euro.

Il detentore è stato arrestato per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria lo stesso è stato condotto alla casa circondariale di Barcellona P. G. in attesa dell’udienza di convalida.