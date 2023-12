L’acido e il volto sfregiato: sciolta la prognosi sulla donna ferita

La vittima è stata sentita dai magistrati

AGRIGENTO – L’acido e il volto sfregiato. Guarirà in 20 giorni, salvo complicazioni, la cinquantenne di Palma di Montechiaro che ieri, poco prima dell’ora di pranzo, è stata raggiunta da schizzi di acido ad una guancia e in una parte della spalla che gli ha gettato il marito Gioacchino Morgana.

L’acido e le ferite

Per i medici dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento – dove la donna si trova ricoverata – le ustioni che ha riportato non sono gravissime. La vittima dell’episodio di violenza è stata sentita, fino a tarda sera, dai poliziotti della squadra mobile e dal sostituto procuratore, titolare del fascicolo d’inchiesta, Maria Barbara Cifalinò. Seppur in stato di choc e dolorante, la donna è riuscita a ricostruire, facendo chiarezza, quanto aveva subito poche ore prima.

Aveva già denunciato

La donna, una cinquantenne di Palma di Montechiaro, aveva già denunciato il consorte. I due si erano separati da un po’ di tempo e la donna, avviando l’iter del codice rosso, era stata trasferita ed alloggiata in una comunità protetta. Ieri, la cinquantenne era andata nella sua ex abitazione, in via Tiepolo, per prendere dei vestiti e il marito (i due sono ancora formalmente sposati), si era nascosto dietro la porta, prima di gettarle in faccia l’acido. La donna si è difesa ed è nata una colluttazione, durante la quale l’acido si è riversato sulle mani dell’uomo, un noto pregiudicato, che è stato arrestato.