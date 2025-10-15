L’ad dell’Italo Belga audito in commissione Antimafia

L'azienda ha messo a disposizione atti e informazioni utili a ricostruire procedure, contratti e controlli relativi alla gestione dell'area

PALERMO – L’amministratore delegato di Mondello Immobiliare Italo Belga S.A., Antonio Gristina, è stato audito dalla commissione regionale Antimafia nell’ambito di una seduta dedicata alle cautele per prevenire infiltrazioni mafiose nella gestione di beni demaniali.

L’azienda ha messo a disposizione della commissione atti e informazioni utili a ricostruire procedure, contratti e controlli relativi alla gestione dell’area affidata.

“Come già detto, avremmo parlato nelle sedi istituzionali deputate. Così abbiamo consegnato documentazione e confermato il rifiuto di qualunque condizionamento criminale e ingerenza nella gestione quotidiana. La nostra priorità resta la tutela del bene pubblico e il doveroso rispetto delle regole”, ha detto Gristina.

L’azienda ha inoltre illustrato i propri protocolli interni di verifica e i percorsi di miglioramento già avviati in materia di selezione di fornitori, controlli reputazionali, trasparenza e standard comportamentali e professionali