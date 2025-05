L’addio di Croce all’Asp di Trapani, Laccoto: gesto di responsabilità

La nota del presidente della Commissione Salute all'Ars e le reazioni della politica

PALERMO – “La vicenda dei gravi ritardi nella refertazione degli esami istologici all’Asp di Trapani è una ferita profonda per il nostro sistema sanitario e, soprattutto, per le tante persone che hanno vissuto sulla propria pelle angosce e incertezze inaccettabili”.

Lo dichiara Giuseppe Laccoto, presidente della Commissione Salute all’Assemblea Regionale Siciliana.

“In questo quadro doloroso -continua Laccoto -, la decisione del direttore generale Ferdinando Croce di rassegnare le dimissioni durante l’audizione in Commissione Salute rappresenta un gesto di responsabilità e rispetto istituzionale che va riconosciuto. Ora è fondamentale adottare ogni misura utile a garantire che simili situazioni non si ripetano. La Commissione continuerà a vigilare affinché vengano tutelati i diritti dei pazienti e la dignità del nostro servizio sanitario”.

I deputati del Pd: la crisi della sanità siciliana non è chiusa

“Prendiamo atto delle dimissioni del direttore generale dell’Asp di Trapani, Ferdinando Croce, così come prendiamo atto delle responsabilità politiche che questa vicenda porta con sé. Ma sia chiaro: le dimissioni non chiudono nulla. È solo un passaggio di una crisi sanitaria che continua a colpire la provincia di Trapani e l’intera Sicilia”. Lo dicono i deputati regionale del Pd Dario Safina, Giovanni Burtone e il capogruppo all’Ars Michele Catanzaro, intervenendo dopo l’audizione in VI Commissione sanità dell’Ars in cui Croce ha formalizzato le sue dimissioni, a seguito della relazione ispettiva che ha certificato disservizi all’Asp trapanese.

“Abbiamo sempre denunciato le criticità dell’Asp di Trapani, e non ci siamo mai tirati indietro nell’indicare le responsabilità del DG dell’Asp – aggiungono Safina, Burtone e Catanzaro – ma adesso basta usare la burocrazia come parafulmine degli errori politici. Croce ha le sue colpe, certo. Ma le responsabilità politiche stanno altrove, e hanno nomi e cognomi: Renato Schifani e la sua giunta, che da tre anni governano la Sicilia con risultati disastrosi, soprattutto nella sanità pubblica”.

“L’indagine ispettiva del Dasoe – continuano – non ha fatto altro che mettere nero su bianco ciò che cittadini e operatori sanitari vivono da tempo: ritardi fino a dieci mesi nei referti di anatomia patologica, diagnosi tardive, danni ai pazienti. Una gestione definita dagli stessi ispettori regionale inefficiente, in violazione dei principi fondamentali dell’amministrazione pubblica”. “Chiediamo con forza che il presidente della Regione venga subito a riferire in aula sullo stato della sanità siciliana – concludono i tre deputati Dem -. La situazione è grave, il sistema è al collasso. E se la politica non è in grado di assumersi le proprie responsabilità, allora è giusto che sia chiamata a risponderne davanti ai siciliani”.

La Vardera: Croce capro espiatorio

“Dall’audizione di Ferdinando Croce in VI commissione, cui ho preso parte, posso dire senza tema di smentita che Croce è stato un capro espiatorio per coprire le colpe dell’assessorato alla Salute, di Salvatore Iacolino e dell’allora assessore Giovanna Volo. Oggi Croce ha prodotto documentazione incontrovertibile, che non avevo mai visionato, in cui ha avvisato della situazione degli arretrati degli esami istologici già a luglio 2024, scrivendo non solo all’ assessorato ma anche a tutte le Asp della Sicilia per chiedere aiuto – dice il deputato regionale e leader di Controcorrente Ismaele La Vardera -“.

“Ha cercato di fare tutti i concorsi per colmare le gravi carenze dell’anatomia patologica. Pur ritenendo non appropriata la nomina di Ferdinando Croce, che ho sempre visto come un ripiego alla sua non elezione al Parlamento in danno ai cittadini trapanesi, oggi non posso non affermare con onestà Intellettuale che la colpa dei ritardi degli esami istologici, non è assolutamente imputabile solo a lui e che addirittura aveva chiesto di esser autorizzato di prendere risorse esterne per avere riscontri degli esami istologici”.

“Oggi la vera domanda da porsi è come mai l’assessorato non abbia mai risposto? Perché l’allora assessore Volo non è saltata dalla sedia nell’apprendere che già a luglio 2024 era stata avvisata di 3.000 referti erano in ritardo? Schifani dovrebbe fare mea culpa per tutto quello che è successo all’interno dell’Asp di Trapani e rimuovere in primis Iacolino e poi dimettersi”, conclude.