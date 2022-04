L’Adr Nuoto Catania batte la Lazio e ottiene la salvezza

Vittoria meritata per ciò che si è visto in acqua

CATANIA – Gol e spettacolo alla Scuderi per la vittoria che sancisce la salvezza diretta della squadra rossazzurra, che questo pomeriggio in una Scuderi gremita da un pubblico festoso e caloroso, ha battuto la Lazio 16-8.

Vittoria e salvezza meritate per ciò che si è visto in acqua: una squadra forte, dalle grandi capacità tecniche e tattiche. In gruppo oggi anche capitan Kacar, ritornato in acqua dopo diverse settimane fuori per via di un problema fisico.

LA PARTITA

Nel primo tempo i padroni di casa si sono imposti per 5-1, grazie alle reti di La Rosa, Catania, doppietta di Giorgio Torrisi e rete di La Rosa sul finale. Per gli avversari a siglare la rete è stato Augusti.

All’inizio della seconda frazione va a segno la Lazio con Plumpton 5-2, gli etnei rispondono con Samuele Catania 6-2. Poco dopo viene assegnato un rigore alla Lazio che viene parato dal portiere Caruso. Subito dopo altro rigore in favore dei laziali ma Caruso respinge nuovamente. Poco dopo è ancora Samuele Catania ad andare a segno siglando la rete del 7-2, la Lazio trova la conclusione con Ferrante 7-3. Chiude la seconda frazione la rete di La Rosa 8-3.

Nella terza frazione dopo la rete di Leporale per gli ospiti 8-4, continua il dominio rossazzurro con le reti di Giorgio Torrisi 9-4, Alessio Privitera 10-4, a chiudere il terzo tempo di gioco le reti laziali di Augusti e Checchini 10-6.

La rete di Giorgio La Rosa apre l’ultimo quarto 11-6, la doppietta di Eugenio Russo porta l’Adr Nuoto Catania sul 13-6. Poco dopo è Privitera a siglare la rete del 14-6. La Lazio accorcia segnando due reti: la prima con Leporale 14-7 e la seconda con Plumpton 14-8, ma sono le reti rossazzurre di Eskert e Privitera a determinare il risultato finale 16-8. A difendere la porta a metà del quarto tempo è stato il portiere rossazzurro Baggi Necchi.

LE INTERVISTE

Queste le parole del presidente Mario Torrisi al termine di una gara ricca di emozioni: “E’ stata una grande partita, abbiamo dimostrato di essere nettamente più forti delle squadre che stanno in questo girone. Credo che abbiamo meritato ampiamente la salvezza diretta, e che se non avessimo avuto qualche passaggio a vuoto a metà campionato saremmo stati nell’altro girone. Sono felice perché ho visto un gruppo straordinario, e un gruppo locale fortissimo. Noi possiamo ancora migliorare e puntare in alto. Adesso però è tempo di festeggiare, ci sarà tempo per riflettere e pensare alla prossima stagione. Voglio rivolgere un ringraziamento particolare al nostro tecnico Peppe Dato, che ha condotto in maniera straordinaria questa squadra, e un grande ringraziamento anche a Nenad Kacar che anche oggi, dopo l’infortunio in settimana di Banicevic, ha dato disponibilità (nonostante il suo di infortunio) ad essere in campo rischiando anche a livello personale e fisico”.

Il presidente Torrisi ha dedicato la vittoria ai ragazzi e alla città di Catania: “Dedico la vittoria a tutti i ragazzi e alla città, ringrazio l’Assessore allo Sport Sergio Parisi che è qui presente e felice per il risultato che abbiamo ottenuto, in un momento doloroso per me e per tutti gli sportivi, mi riferisco alle vicende legate al Calcio Catania, credo che sia importante per questa città, far diventare la Nuoto Catania, che è l’emblema dello sport a Catania, patrimonio di tutti e della città”.

Queste le parole del tecnico rossazzurro Giuseppe Dato: “Abbiamo meritato sul campo questa salvezza diretta, è vero poteva arrivare anche prima ma reggere e a gestire la delusione e la pressione dopo la gara di mercoledì riuscendo a raccogliere le giuste energie per la sfida di oggi è il segnale che dietro c’è una squadra che ha una consistenza umana importante. Oggi abbiamo disputato una bella gara sotto tutti gli aspetti, mettendo in mostra una grande forza di volontà”. Per quanto riguarda la dedica di questa salvezza diretta Dato risponde: “Dovrei nominare moltissime persone, in primis la società, i dirigenti..ma mi sento di dire che vedere capitan Kacar in acqua è motivo di grande gioia”.

Queste le parole di Giorgio Torrisi, vice capitano del match: “Dopo tutto quello che abbiamo espresso durante questo campionato meritavamo di salvarci prima, però oggi eravamo uniti e certi del raggiungimento del nostro obiettivo, la salvezza! Dedico questa vittoria ai miei compagni e alla società che fa sempre grandi sacrifici, una dedica la rivolgo a Nenad Kacar, capitano e mio fraterno amico, che oggi è rientrato in gruppo, e che spero possa risolvere presto il suo problema fisico. Sicuramente ha sofferto tanto lontano da noi in queste ultime e importanti gare”.