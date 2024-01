Ladri all’Oncologia del Policlinico di Palermo: svuotati gli armadietti

Raid anche a Patologia generale

PALERMO – La scorsa notte i ladri sono entrati nel padiglione 13, dove ci sono i reparti di oncologia medica e oncologia chirurgica, nel Policlinico a Palermo e hanno aperto 24 armadietti rubando gli oggetti che erano contenuti al loro interno. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

I ladri hanno portato via soldi e bancomat dei sanitari in servizio nel reparto. Secondo le prime indagini condotte dai carabinieri le carte rubate sarebbero state utilizzate per fare acquisti in alcuni negozi nei pressi dell’ospedale.

Un altro furto, invece, ha riguardato la facoltà universitaria di Patologia generale, in corso Tukory. Sono stati rubati alcuni computer, ma gli investigatori stanno cercando di capire se i ladri abbiano portato via dell’altro rovistando in cassetti e armadietti. Le indagini sono condotte dai carabinieri.