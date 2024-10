Nella zona dell'Università

PALERMO – Hanno tentato di sfondare la vetrina usando una macchina come ariete.

Hanno agito in tre a volto coperto ma è fallito il colpo ai danni della pasticceria “Dolci voglie” in via Ernesto Basile nella zona dell’Università a Palermo.

C’è un video in cui si vede il tentativo di sfondare la porta a vetri con una Fiat Panda rubata.

Le immagini sono state acquisite dai carabinieri.