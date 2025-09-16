L’aeroporto di Pantelleria intitolato ad Armani: c’è l’ok di Salvini

Lo stilista aveva da tempo una casa sull'isola che amava tantissimo

PANTELLERIA (TRAPANI) – “Il Comune di Pantelleria ha espresso il desiderio di intitolare l’aeroporto dell’isola a Giorgio Armani. Il vicepremier e ministro Matteo Salvini è favorevole”. Lo si apprende da una nota del Mit.

“Sollecitata l’Enac”

“Ha sollecitato Enac affinché possa avviare tutte le interlocuzioni necessarie, anche con la famiglia del grande stilista, per valutarne la rapida fattibilità”. Lo stilista, scomparso negli scorsi giorni, aveva da tempo una casa sull’isola che amava moltissimo.