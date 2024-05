Lagalla: “Assunzione per i coniugi delle vittime di Casteldaccia”

L'appello del sindaco di Palermo

PALERMO- “La tragedia di Casteldaccia ha profondamente colpito tutta la comunità del territorio del Palermitano. È dovere delle istituzioni adesso impegnarsi per mostrare solidarietà concreta alle famiglie delle vittime”, lo afferma il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Per questa ragione, confido nella sensibilità del presidente della Regione, Renato Schifani, e dei deputati dell’Assemblea regionale Siciliana – dice Lagalla – affinché si possa trovare un percorso normativo che possa portare all’assunzione in enti locali, in assenza di attività lavorativa autonoma, dei coniugi dei lavoratori deceduti. In quest’ottica, il Comune di Palermo è pronto a fornire la propria collaborazione”.