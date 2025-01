Lagalla: “Aumento del biglietto per gli autobus bilanciato da agevolazioni”

Sul movimento con Miccichè e Lombardo: "Stiamo lavorando al simbolo e al progetto"

PALERMO – “Ho visto che l’aumento del biglietto per gli autobus cittadini, fa parte del piano industriale di Amat, su quale il consiglio comunale dovrà esprimersi. La proposta è controbilanciata, per quanto io ne so, in questo momento, da una importante e potente campagna di agevolazioni per tante categorie, vorrei dire sostanzialmente per la massima parte della popolazione, proprio per favorire l’uso del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato”.

Sono le dichiarazioni rilasciate da Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, a margine di un’iniziativa legata al movimento che lo vede protagonista con Miccichè e Lombardo, che ha commentato l’idea dell’aumento del costo del biglietto per i mezzi pubblici relativi al trasporto cittadino effettuato dall’Amat, contenuta nel piano industriale dell’azienda che dovrà essere vagliato dal Consiglio comunale.

Il sindaco ha anche parlato dell’assemblea costitutiva del movimento: “Continuiamo un percorso sereno, all’interno del centrodestra. Entro il primo trimestre di quest’anno faremo una prima assemblea costitutiva. Stiamo lavorando al simbolo, ma ancor prima al progetto e alle idee da mettere in campo”.