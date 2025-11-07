Lagalla: “Col bilancio consolidato via all’assunzione dei vigili”

Le opposizioni: "Ignorata la questione morale"

PALERMO – “L’approvazione in Consiglio comunale del bilancio consolidato rappresenta un passaggio fondamentale per la stabilità finanziaria del Comune e per la credibilità della nostra amministrazione. È il segnale concreto di una macchina comunale che torna a camminare con equilibrio e visione, dopo anni di difficoltà e di scelte complesse”.

Lo dice il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “Adesso – aggiunge – possiamo guardare avanti con maggiore fiducia. La priorità sarà procedere quanto prima ai colloqui con i vigili urbani che provengono da graduatorie di altri Comuni. E successivamente con le loro assunzioni nel Corpo di polizia municipale, per restituire forza e presenza sul territorio a un servizio essenziale per la sicurezza e la vivibilità della città. Allo stesso tempo, continueremo con decisione il percorso di risanamento e rilancio delle società partecipate”.

Per l’assessore al Bilancio, Brigida Alaimo, sono stati “rimessi in ordine i conti, recuperato trasparenza e tracciato una strada chiara per il futuro”. Intanto, stamane i gruppi dell’opposizione non hanno partecipato ai lavori del Consiglio comunale, ritenendo un errore procedere con l’ordinaria amministrazione e ignorare le vicende giudiziarie di questi giorni.

“Non è rinviabile, affrontare la questione morale che questi fatti sollevano e che investe direttamente la politica siciliana e, nello specifico, quella palermitana”, dicono Pd, Avs e Gruppo misto.