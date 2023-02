Lagalla: “Disponibili al dialogo con Libera per i controlli sul Pnrr”

“Palermo è la città metropolitana con più progetti approvati, abbiamo voluto mettere in campo tutte le attività a tutela di questi fondi"

1' DI LETTURA

PALERMO – Il sindaco, Roberto Lagalla, ha partecipato stamani all’assemblea regionale di Libera, tenutasi in un albergo cittadino.

“L’amministrazione – ha dichiarato il primo cittadino – guarda con grande attenzione all’attività dell’associazione Libera, impegnata a livello nazionale nel contrasto alle mafie. Oggi Libera si fa motore di un monitoraggio civico nei riguardi dei fondi Pnrr e dei beni confiscati. Proprio Palermo è la Città metropolitana con più progetti Pnrr approvati in Italia e, per questa ragione, abbiamo voluto mettere in campo tutte quelle attività che tutelino l’utilizzo di questi fondi decisivi per lo sviluppo del territorio, a cominciare dalla firma del protocollo di collaborazione con la guardia di finanza, mentre sul piano della gestione delle gare pubbliche il Comune si è dotato dell’affidamento ad agenzie nazionali di governo che a questo sono deputate come Sport e Salute o Invitalia. Siamo alla ricerca – ha concluso Lagalla- di un modello sempre più trasparente e, per questa ragione, siamo disponibili al dialogo e al confronto con associazioni civiche come Libera”.