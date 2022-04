Lagalla: “Fratelli d’Italia? Nessuna proposta, ma…”

La dichiarazione del candidato centrista.

“Ancora non mi è giunta una proposta formale da parte di Fratelli d’Italia, però è chiaro che guardo con interesse e rispetto all’offerta di un grande partito nazionale. Valuterò con attenzione ciò che mi verrà proposto”.

Così parla a LaPresse Roberto Lagalla, in merito a un eventuale sostegno da parte di Fratelli d’Italia verso la sua candidatura a sindaco di Palermo, decisione che comporterebbe il ritiro dell’attuale candidata di Fratelli d’Italia, Carolina Varchi, per cui l’ex Rettore spende parole di “rispetto e simpatia”. In merito al sostegno di Davide Faraone, di Italia Viva, Lagalla assicura “si tratta di un contesto civico, senza simboli di partito”. Oggi, come abbiamo raccontato, l’ex rettore è volato a Roma per i colloqui sulla sua candidatura.