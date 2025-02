Lagalla: “Il nome del mio movimento Stella del Sud? Vedremo”

Le parole del sindaco sui nuovo soggetto politico con Lombardo e Miccichè

PALERMO – “Stella del Sud nome del mio movimento? Non ho annunciato nessun nome, la fantasia di Gianfranco, che è nota a tutti, ha avanzato una proposta sul nome. Ne stiamo discutendo proprio in questi giorni, tutti insieme. Tra il 22 ed il 23 marzo, presenteremo questo movimento sia sotto la linea politica, sia sotto gli aspetti più formali”.

Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, parlando a margine del Forum Milano Palermo, al Teatro Massimo del capoluogo siciliano, del nome annunciato qualche giorno fa da Gianfranco Micciché, in merito al movimento da lui fondato insieme allo stesso Lagalla e Raffaele Lombardo. Il nome annunciato è quello di Stella del Sud.

A tal proposito Lagalla ha tenuto a sottolineare che: “una stella fa sempre bene – prosegue – perché fa sempre luce, vedremo se si accenderanno altre luci dal punto di vista nominativo o se resteranno queste”, conclude Lagalla.

Miccichè: Stella del Sud mi è sembrato un messaggio di positività

“L’idea del nome Stella del Sud è stata una mia proposta, era piaciuta a me anche a Roberto Lagalla. Se a Raffaele Lombardo non piace si cambia. La Stella del Sud, aldilà che indica il Sud, è anche l’elemento che i navigatori usano come punto di riferimento, punto di guida e luce. Avevo visto nei tre meccanismi un fatto di positività ma se non piace si cambia”. Così Gianfranco Miccichè parlando a margine del “Forum Milano Palermo Genio Mediterraneo” in corso al Teatro Massimo di Palermo, del nome del suo movimento fondato insieme a Raffaele Lombardo e a Roberto Lagalla.