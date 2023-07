Lagalla: “In tanti stanno sostenendo Palermo dopo gli incendi”

“Sono grato per l'affetto e per la rete di solidarietà che si sta creando intorno alla città“

PALERMO – “In queste ore diverse imprese, istituzioni, personaggi pubblici stanno dimostrando il loro sostegno alla città di Palermo proponendosi per ricostruire ciò che gli incendi delle scorse giornate hanno distrutto. Fra queste, la Fondazione Gruppo Arena, che ringrazio nella persona del suo presidente Cristofero Arena, si è fatta avanti per contribuire alla ricostruzione del Convento di Santa Maria del Gesù di Palermo, un punto di riferimento per la nostra comunità di fedeli, gravemente danneggiato dalle fiamme“. A dichiararlo è Roberto Lagalla, sindaco di Palermo.

“Una iniziativa importante per la città che ci onora e dimostra sensibilità e attaccamento al territorio. Un gesto di grande solidarietà, come quello portato avanti da Vogue Italia che, dopo aver dedicato a Palermo l’ultimo numero della rivista, ha voluto organizzare una raccolta fondi per aiutarci a fronteggiare i danni subiti dalla città a causa degli incendi“.

“Oltre che a Vogue Italia, il mio sentito ringraziamento e quello dell’amministrazione va alla Fondazione Sicilia e al suo presidente Raffaele Bonsignore, per aver voluto subito sostenere questo progetto. Non posso quindi che essere grato – ha concluso Lagalla -, a nome dell’amministrazione e di tutti i palermitani, per l’affetto che stiamo ricevendo e per la grande rete di solidarietà che si sta creando intorno alla città”.