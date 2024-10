Lagalla: “Nessuna crisi in giunta. Sull’accordo con Lombardo dico che…”

Il sindaco ha risposto sul patto con l'ex presidente della Regione e non solo VIDEO

PALERMO – Il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, impegnato allo Sperone per la presentazione dell’evento “Il carro risorto delle Rosalie ribelli”, è tornato a parlare degli equilibri politici nella sua Giunta che nelle scorse settimane ha subito un piccolo scossone dopo le dichiarazioni del deputato Davide Faraone che attaccava Schifani. “Se c’è stata una crisi di giunta che adesso va scemando? Non mi sono accorto di nessuna crisi – ha detto -. C’erano dei chiarimenti da rendere, credo legittimamente, e li abbiamo resi”.

L’avvicinamento a Lombardo: “Solo intesa politica”

Le tensioni con Palazzo d’Orleans dei giorni scorsi sembrano ormai risolte, anche se molti hanno visto la più recente alleanza politica e programmatica tra il leader dell’Mpa Raffaele Lombardo, l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e il sindaco, come un asse contro l’attuale governatore Renato Schifani

“È un progetto federativo tra un movimento civico e un movimento autonomista, che guarda ad una modalità di esercizio della politica con un’attenzione specifica alla dimensione territoriale e regionale e che, naturalmente, si prepara alle prossime elezioni di secondo livello per le provinciali e alle prossime elezioni regionali, oltre che alle prossime amministrative”, ha spiegato Lagalla.

“Siamo in contatto – prosegue – ma non abbiamo costituito un patto di convivenza quotidiana. Abbiamo semplicemente fatto un’intesa politica, che sta tutta dentro il perimetro del centrodestra, mantenendo quel rapporto federativo nazionale, ciascuno per i fatti suoi, con questo raggruppamento civico che fa capo a livello nazionale a Forza Italia”,

“Credo che tutti si siano resi conti di quale sia la realtà dei fatti – ha specificato il sindaco – cioè l’adesione di queste persone ad un progetto politico che non parte oggi, ma che parte nel 2022, quando ci siamo candidati alle elezioni comunali”, ha aggiunto il sindaco.

“Il razionamento dell’acqua prosegue senza intoppi”

Prosegue senza particolari intoppi, secondo il primo cittadino, anche il programma di razionamento dell’acqua a Palermo. “Il monitoraggio che proviene dal razionamento dell’acqua è confortante, sia sul piano della risposta tecnica che sul piano degli eventuali disservizi che ho visto essere molto limitati – ha spiegato -. Le cattive notizie al sindaco arrivano subito, quindi non avendone avute, c’è motivo di tranquillità e soddisfazione“, ha affermato Lagalla.

“Certo – prosegue – questo non deve far venire meno l’impegno che continuiamo a svolgere, attraverso Amap, per intercettare nuovi pozzi e per potabilizzare e rendere fruibili le acque del fiume Oreto“, ha aggiunto il sindaco.

“A breve apriremo anche lo svincolo del Forum – ha svelato il primo cittadino -. I lavori stanno andando avanti velocemente, penso l’opera sarà ultimata entro la prima metà dell’anno prossimo”.