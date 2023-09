Lagalla sale sul palco di Renzi, a Terrasini l’asse con l’ex premier

L'intervento alla scuola di formazione politica

1' DI LETTURA

TERRASINI (PALERMO) – Quarantacinque minuti sul palco di “Meritare l’Europa“, l’applauso della platea insieme a Matteo Renzi, il dialogo a due con Davide Faraone. La scuola di formazione politica dell’ex premier, che si sta svolgendo a Terrasini, in provincia di Palermo, entra nel vivo: dopo gli interventi di giornalisti ed esperti tocca alla politica e in particolare al sindaco Roberto Lagalla.

Ospite del giorno, come già anticipato da LiveSicilia, l’ex rettore spazia dai temi locali a quelli più nazionali: i più recenti fatti di cronaca, l’esperienza da primo cittadino, come ha trovato la città che oggi amministra. Un intervento che è la conferma di un asse ormai fortissimo fra Lagalla e Renzi, grazie ai buoni uffici di Faraone, e che si tradurrà in un accordo in vista delle prossime elezioni: anzitutto le Europee, dove l’ex premier presenterà il listone centrista, e poi le Provinciali (sempre che si tengano).

L’obiettivo è aiutarsi a vicenda: da un lato il sindaco di Palermo cerca una casa politica che lo metta al riparo dalle bizze della coalizione, magari consentendogli di creare una squadra di eletti che rispondano direttamente a lui; dall’altro Renzi e Faraone hanno la necessità di radicare anche in Sicilia il partito, magari giocando sull’attrattività di un sindaco in carica.