L’allarme di Schifani: “Sicilia sommersa dagli sbarchi”

Il governatore: "Potenziare i rimpatri"

PALERMO – Sos sbarchi da parte del governator Renato Schifani. “L’emergenza esiste, la viviamo in Sicilia già da un mese, da quando siamo stati ‘sommersi’ da sbarchi”, dice a Tgcom24. Schifani aggiunge: “Migliaia di persone hanno invaso l’hotspot di Lampedusa che può accogliere solo alcune centinaia di migranti. La Regione ha fatto la sua parte e ha dato una mano, abbiamo fatto in modo di far arrivare coperte, scarpe, viveri in collaborazione con il ministero dell’Interno”.

Schifani: “Servono mobilitazioni straordinarie”

E ancora, dopo l’Sos sbarchi: “La situazione è straordinaria e occorrono mobilitazioni straordinarie e scelte straordinarie – dice Schifani a Tgcom24 -. Occorre potenziare i centri per il rimpatrio perché il Paese non è pronto a recepire flussi che tendenzialmente tendono ad aumentare”. Con l’arrivo dell’estate, sottolinea il governatore, “ci troveremo non dico con un’invasione ma gli sbarchi aumenteranno notevolmente” e “non possiamo rimanere inerti”. “L’accoglienza di prima necessità va bene – osserva Schifani – ma ci deve essere anche una politica di controllo e di gestione: non possiamo soltanto recepire ed accogliere da un lato e a raccordarci con l’Europa dall’altro, ma anche fare in modo che i rimpatri avvengano, ordinatamente, ma avvengano”.

Valenti a Lampedusa

Prima tappa a Lampedusa, intanto, per il neo commissario delegato per lo stato d’emergenza migranti, il prefetto Valerio Valenti. Il capo del dipartimento per le Libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno, a poche ore dalla nomina fatta con un’ordinanza a firma del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio, sarà sulla più grande delle isole Pelagie.

Lampedusa frontiera dell’emergenza migranti

Con Valenti anche la prefetta di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, e il questore Emanuele Ricifari. Prevista una visita all’hotspot di contrada Imbriacola, una riunione in Comune e poi un incontro con tutte le autorità. Compito del nuovo commissario, in linea generale, è coordinare le attività volte all’ampliamento della capacità del sistema di accoglienza, con particolare riferimento agli hotspot. Valenti è anche chiamato ad individuare le migliori soluzioni per assicurare – e questo dovrebbe essere il motivo della visita a Lampedusa – un servizio continuativo di trasporto marittimo e aereo, da parte di vettori appositamente individuati, dagli hotspot ai territori dove ci sono centri e strutture.

Il decreto migranti

Due degli emendamenti approvati negli scorsi giorni al decreto migranti prevedono per Lampedusa un collegamento marittimo in più, rispetto al traghetto di linea, per garantire il trasferimento stimato di almeno 400 migranti al giorno, per un totale di 2.800 persone a settimana e di avvalersi, fino al 31 dicembre 2025, della Croce Rossa per la gestione dell’hotspot di contrada Imbriacola “al fine di assicurare adeguati livelli di accoglienza”.