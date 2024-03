L’allarme: “La guerra in Europa è un pericolo reale”

Le parole del premier polacco descrivono scenari cupi

ROMA- La tensione in Europa cresce, intorno alla guerra in Ucraina. E c’è chi lancia l’allarme per il futuro. “Non voglio spaventare nessuno, ma la guerra non è più un concetto del passato. È reale, anzi è già iniziata più di due anni fa. La cosa più preoccupante è che ogni scenario è possibile, letteralmente. È la prima volta dal 1945 che ci troviamo in una situazione del genere”. Così il premier polacco, Donald Tusk, in una intervista a ‘La Repubblica’.