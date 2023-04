La decisione del Consiglio dei ministri

LIPARI (MESSINA) – Non c’è solo lo stato di emergenza nazionale per la gestione dei migranti fra le decisioni in materia di Protezione civile prese dal Consiglio dei ministri. Il governo nazionale ha stanziato nuovi fondi per gli interventi sull’isola di Stromboli, colpita da una alluvione nell’estate 2022.

Stromboli, arrivano 15 milioni di euro

“Su proposta del ministro Musumeci”, come si legge nel comunicato di Palazzo Chigi, è stato deliberato un ulteriore stanziamento di 15,85 milioni di euro per la realizzazione degli interventi in relazione allo stato d’emergenza già deliberato per l’alluvione del 12 agosto 2022 nel territorio dell’isola di Stromboli, nel comune di Lipari (Messina)”.

Le risorse saranno utilizzate per la realizzazione di tutta una serie d’ interventi nell’isola di Stromboli, legati allo stato d’emergenza già deliberato per l’alluvione del 12 agosto 2022. In precedenza era stato deliberato uno stanziamento di 1 milione di euro per gli interventi di somma urgenza. In pratica è stato approvato il finanziamento del piano predisposto dal sindaco, Riccardo Gullo, ed inviato al Dipartimento nazionale della Protezione civile.