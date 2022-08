Ondata di maltempo a Stromboli, l’acqua travolge tutto VIDEO

Strade e case invase dal fango

STROMBOLI (MESSINA) – Fogne esplose, strade come fiumi, motorini, barche, tavolini e gazebo trascinati via dalla violenza dell’acqua: il maltempo atteso in Sicilia dopo l’avviso di criticità meteo diffuso dalla Protezione civile si è abbattuto anche a Stromboli, isola delle Eolie, con una tale violenza da trasformare l’Isola in uno scenario post bellico.

Danni ingenti

La situazione è molto critica. Le violente precipitazioni hanno messo in ginocchio alcune strade dell’isola mentre un fiume d’acqua e fango ha invaso le abitazioni. I danni sono ingentissimi, ma, fortunatamente, non si registrano danni a persone.