L’Amerigo Vespucci sarà a Palermo dall’8 all’11 maggio: il programma

È possibile prenotare la visita della nave

ROMA – L’Amerigo Vespucci sarà a Palermo dall’8 all’11 maggio, nell’ambito della 12/ma tappa del Tour Mediterraneo, la fase finale del tour mondiale che ha visto la nave scuola della Marina Militare toccare 35 posti in tutti i 5 continenti.

L’Amerigo Vespucci a Palermo

Ad accompagnare l’arrivo del veliero ci saranno anche la fanfara del 6° Reggimento Bersaglieri e la fanfara del 12° Reggimento Carabinieri ‘Sicilia’. Chi ha effettuato la prenotazione sul sito www.tourvespucci.it potrà salire per una visita a bordo esibendo il QR code rilasciato in fase di prenotazione.

Come prenotare la visita

Nella giornata di lunedì 5 maggio, a partire dalle 15, sul sito www.tourvespucci.it saranno disponibili, per la tappa di Palermo, altri 1.500 posti (le prenotazioni sono sempre a titolo gratuito).

L’iniziativa del Tour Mediterraneo Vespucci nasce da un’idea del ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del tour mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato.

Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Molte le iniziative in programma a Palermo, tra conferenze, incontri e anche screening gratuiti organizzati dall’Ispettorato di Sanità della Marina Militare. Sabato 10 maggio Palermo omaggerà l’Amerigo Vespucci con la “Cassata Live”, la preparazione in banchina del famoso dolce siciliano.