In 232 saranno trasferiti a Porto Empedocle con la motonave Galaxy

LAMPEDUSA – Sono 412, fra cui 39 minori non accompagnati, i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa dove ieri 180 sono stati trasferiti con in aereo Oim per Bari e Napoli e 415 con il traghetto di linea Paolo Veronese verso Porto Empedocle.

Per la mattinata, su disposizione della Prefettura di Agrigento, è previsto il trasferimento di altre 232 persone con la motonave Galaxy che giungerà in serata a Porto Empedocle. Gli sbarchi, causa mare agitato, sono fermi da mercoledì.