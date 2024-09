Lampedusa, ancora sbarchi: e l’hotspot sale a quota 851

Proseguono i trasferimenti

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Sono 176 i migranti giunti, all’alba, dopo il soccorso di due imbarcazioni a Lampedusa dove ieri, dopo 21 sbarchi, sono arrivate 788 persone. All’hotspot di contrada Imbriacola, nonostante il trasferimento di 160 persone effettuato ieri sera con il traghetto di linea, al momento ci sono 851 ospiti, fra cui 40 minori non accompagnati.

Sulle ultime due imbarcazioni c’erano 53 persone originarie di Camerun, Costa d’Avorio, Gambia, Guinea, Senegal e Mali partite da Sfax in Tunisia e 123 bengalesi, egiziani, eritrei, pakistani, siriani e sudanesi salpati da Sabratah in Libia. Su disposizione della prefettura di Agrigento, in mattinata verranno trasferiti con la motonave per Porto Empedocle 205 migranti: 35 minori non accompagnati resteranno ad Agrigento, mentre 170 verranno trasferiti a Catania.