Lampedusa, crolla una porzione della scogliera di Ponente

Il sindaco: "Sono in corso delle verifiche"

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Una porzione di scogliera di Ponente, subito dopo l’Albero del Sole, a Lampedusa è crollata all’improvviso. Non ci sono feriti perché, nell’esatto momento del cedimento, non c’erano imbarcazioni sotto il tratto di costa. Grande l’allarme degli isolani: in tanti si sono precipitati nella zona per constatare cosa è accaduto.

“Sono in corso verifiche da parte della Capitaneria di porto per stabilire se vi siano, o meno, rischi di ulteriori cedimenti”. Lo dice il sindaco di Lampedusa e Linosa, Filippo Mannino, dopo il crollo di una porzione di scogliera di Ponente. “Per fortuna non ci sono stati feriti e questa è stata la prima cosa che abbiamo verificato”, aggiunge Mannino che è in costante contatto con le autorità per conoscere se vi siano o meno ulteriori rischi.