Lampedusa, hotspot al collasso: ipotesi mezzi militari per i trasferimenti

Tra oggi e domani si prevedono 2000 arrivi

1' DI LETTURA

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Hotspot di Lampedusa stracolmo: si pensa a mezzi militari potenziare i trasferimenti. Attualmente sono 4.121 le persone presenti nell’hotspot di Lampedusa e viste le favorevoli condizioni meteo, si prevedono sbarchi, fra oggi e domani, per almeno altri duemila migranti.

Il problema dei trasferimenti

Risultano essere insufficienti i trasferimenti che verranno fatti con i traghetti di linea per Porto Empedocle, la cui area di pre-identificazione, non riuscirebbe, anche per l’impossibilità di trovare un numero così alto di pullman necessari agli spostamenti, a sopportare l’enorme mole di nordafricani che sono a Lampedusa. Prefettura e questura di Agrigento si stanno mobilitando per fare in modo che vengano messi a disposizione di Lampedusa navi e aerei militari.