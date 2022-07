Lampedusa, l’allarme del vicesindaco: l’hotspot è al collasso

Dall'inizio dell'anno gli arrivi hanno sfondato quota 30mila

LAMPEDUSA – “Nell’hotspot di Lampedusa si contano 1.600 immigrati (in realtà il numero è lievitato: sono 1.798 ndr) nonostante i posti disponibili siano 300 e, nelle ultime ore, gli sbarchi si sono moltiplicati: quasi 200 persone approdate anche ieri (in realtà, con 10 approdi, sono giunti in 529 ndr). Dall’inizio dell’anno gli arrivi hanno sfondato quota 30mila: nello stesso arco temporale, nel 2021, erano sotto i 23mila. Una situazione così drammatica che ha spinto il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino a chiedere un incontro urgente al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese: il Viminale ha dato disponibilità solo a fine mese”.

Lo ha scritto il vice sindaco, nonché assessore al Territorio e Ambiente Attilio Lucia (Lega) che è in stretto contatto con Matteo Salvini. Il leader del partito ha annunciato: “Presto sarò sull’isola”.

“Viviamo di turismo, la situazione è insostenibile. Il ministro deve dare risposte – dice Lucia -. Venerdì prossimo, 15 luglio, Salvini sarà ancora nell’aula bunker dell’Ucciardone a Palermo per il caso Open Arms: rischia fino a 15 anni di carcere per aver contrastato l’arrivo di migranti”.