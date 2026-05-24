L'imbarcazione su cui viaggiavano è stata intercettata nel Mediterraneo

Settantacinque migranti sono sbarcati a Lampedusa dopo il soccorso in mare effettuato da una motovedetta di Frontex. Il gruppo viaggiava a bordo di un’imbarcazione di circa dieci metri intercettata durante la traversata nel Mediterraneo.

Secondo quanto riferito dai migranti alle autorità, il viaggio sarebbe iniziato nella serata di sabato 23 maggio dal porto di Al Khums, in Libia. La partenza sarebbe avvenuta intorno alle 22.

Tra le persone sbarcate sull’isola ci sono cittadini provenienti da Bangladesh, Egitto, Marocco e Pakistan. Dopo l’arrivo a Lampedusa, i migranti sono stati trasferiti presso l’hotspot dell’isola per le procedure di identificazione e assistenza.

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