 Lampedusa, precipita in una cisterna: salvato dai vigili del fuoco
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Lampedusa, precipita in una cisterna: salvato dai vigili del fuoco

cisterna lampedusa
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Un volo di sei metri per un uomo di 30 anni
cronaca
di
1 min di lettura

AGRIGENTO – Attimi di paura a Lampedusa, dove un trentenne è precipitato all’interno di una cisterna che stava pulendo insieme a un coetaneo. L’incidente è avvenuto in un’abitazione privata dell’isola.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, i due uomini erano impegnati nelle operazioni di pulizia del serbatoio quando uno di loro avrebbe perso l’equilibrio, cadendo all’interno della cisterna da un’altezza di circa sei metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, che sono riusciti a imbracare e recuperare il giovane. Dopo il salvataggio, il trentenne è stato affidato ai sanitari e trasferito al Poliambulatorio per gli accertamenti medici.

Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI