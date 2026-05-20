Lampedusa, precipita in una cisterna: salvato dai vigili del fuoco

Un volo di sei metri per un uomo di 30 anni

AGRIGENTO – Attimi di paura a Lampedusa, dove un trentenne è precipitato all’interno di una cisterna che stava pulendo insieme a un coetaneo. L’incidente è avvenuto in un’abitazione privata dell’isola.

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri, i due uomini erano impegnati nelle operazioni di pulizia del serbatoio quando uno di loro avrebbe perso l’equilibrio, cadendo all’interno della cisterna da un’altezza di circa sei metri.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale, che sono riusciti a imbracare e recuperare il giovane. Dopo il salvataggio, il trentenne è stato affidato ai sanitari e trasferito al Poliambulatorio per gli accertamenti medici.