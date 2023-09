Lampedusa, ragazza si getta in mare e salva quattro migranti

Francesca Matina era in barca con gli zii

LAMPEDUSA (AG) – “Salvare vite umane è un’esperienza bruttissima e bellissima allo stesso tempo. Ieri sera, per fortuna tutto è andato bene, ma purtroppo non finisce sempre così”. Sono le parole di Francesca Matina, 31 anni, lampedusana, che lavora per il marketing di un’azienda a Palermo. È stata lei nel tardo pomeriggio di ieri, insieme a un amico, a tuffarsi in mare alla Tabaccara, la parete rocciosa a picco sul mare di Lampedusa, riuscendo a portare in salvo a bordo quattro dei 48 naufraghi, finiti contro gli scogli.