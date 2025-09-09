Lampedusa, sbarcati 44 migranti: a bordo anche due cadaveri

Le vittime sarebbero morte per inalazione di idrocarburi

LAMPEDUSA – Due cadaveri sono stati sbarcati durante la notte sul molo di Lampedusa. Erano su un’imbarcazione di 8 metri, assieme a 44 egiziani, eritrei, etiopi, gambiani e algerini, soccorsa dalla motovedetta V1302 della guardia di finanza.

Fra le persone sbarcate anche tre intossicati da idrocarburi che sono stati subito portati al poliambulatorio. I corpi sono stati invece già trasferiti alla camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana dove verrà effettuata l’ispezione cadaverica. Verosimilmente i due giovani migranti sono morti a causa di un’intossicazione da idrocarburi.

Intanto, quasi 300 persone sono sbarcate, fra la notte e l’alba, a Lampedusa, dopo che sono stati soccorsi 5 barchini. Fra i migranti approdati, originari di Afghanistan, Bangladesh, Egitto, Eritrea, Etiopia e Sudan, anche un neonato di pochi mesi e una donna in avanzato stato di gravidanza. I gruppi, secondo quanto riferito dagli stessi migranti, sono partiti da Abu Kamash in Libia. Ieri, in 24 ore, sulla maggiore delle isole Pelagie ci sono stati 15 sbarchi con un totale di 847 persone. In poco più di 36 ore, a Lampedusa sono giunti oltre 1.100 migranti.