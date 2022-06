Lampedusa, Totò Martello: “Io ci sono e ci sarò”

L'ex sindaco sarà capogruppo dell'opposizione in consiglio comunale.

LAMPEDUSA – “Sarò capogruppo di opposizione in consiglio comunale, passeremo al setaccio ogni atto della nuova amministrazione”. Lo dice l’ex sindaco delle Pelagie Totò Martello “A guidarci in questa nuova sfida – aggiunge Martello – proprio come un faro indica la giusta direzione ai pescatori, saranno valori fondamentali: legalità, democrazia, solidarietà, rispetto delle regole e dei diritti, e soprattutto coerenza con il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi cinque anni, un lavoro importante che e’ stato rivolto soprattutto ai ragazzi ed alle ragazze di Lampedusa e Linosa”.

Insieme con Martello, i consiglieri di opposizione eletti in consiglio comunale sono Salvatore Prestipino, Debora Guaragno e Teresa Giammona. “Chi mi conosce lo sa – conclude – il mio amore per Lampedusa e Linosa e’ talmente forte che nessun risultato elettorale potra’ mai metterlo in discussione. A prescindere dal ruolo e dall’etichetta, io ci sono e ci saro’. Se qualcuno pensava che dopo il 12 giugno mi sarei fatto da parte, si sbagliava di grosso”.