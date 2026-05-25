 Nuovi sbarchi a Lampedusa, arrivati 65 migranti
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Lampedusa, tre sbarchi in poche ore: arrivati 65 migranti

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Trasferiti all'hotspot di contrada Imbriacola
MEDITERRANEO
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LAMPEDUSA – Tre sbarchi, con un totale di 65 migranti arrivati, sono avvenuti nelle ultime ore a Lampedusa. A soccorrere i gruppi, partiti da Sabrata, Gasr Garabulli e Homs, in Libia, sono state le motovedette di Capitaneria di porto, guardia di finanza e Frontex.

A bordo dei natanti marocchini, pakistani, somali, sudanesi, algerini, eritrei, gambiani, ghanesi, nigeriani e senegalesi ed etiopi. Tutti, dopo un primo triage sanitario eseguito sul molo Favarolo, sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 140 ospiti.

Per metà mattinata è previsto il trasferimento di 75 persone che verranno imbarcate sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle. 

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