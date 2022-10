Lampedusa, un uomo disperso in mare: in salvo 33 migranti

Si tratta di un guineano, ricerche in corso

C’è un disperso al largo di Lampedusa. Si tratta di un guineano che è affondato con il motore della barca – un sette metri – sulla quale viaggiavano altre 33 persone della Costa d’Avorio, Guinea, Sierra Leone e Mali.

Il natante è stato soccorso dalla motovedetta Cp324 della Guardia costiera. Attualmente sono in corso le ricerche del naufrago, ma non è affatto semplice. Oltre ai 33 che erano sul natante, la Guardia costiera ha soccorso altre tre imbarcazioni con a bordo complessivamente 85 migranti. Fra gli ultimi, in ordine di tempo, arrivati a molo Favarolo – altri 33 originari di Guinea, Camerun e Costa d’Avorio – anche una donna al sesto mese di gravidanza. Sono così saliti a 11, con un totale di 548 persone, gli approdi registrati oggi.