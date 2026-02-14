 L'Anas a Niscemi per rendere praticabili due strade provinciali  
Stamani i primi rilievi sul posto
L'emergenza
di
1 min di lettura

PALERMO – L’Area nuove opere di Anas Sicilia, guidata dal responsabile della struttura territoriale Nicola Montesano e dal dirigente Silvio Canalella, stamattina si è recata a Niscemi per effettuare i primi rilievi e gettare le basi sulla nuova viabilità della cittadina dopo la frana.

L’obiettivo è rendere praticabili le provinciali 35 e 82, il cui ripristino consentirà l’accesso ai fondi limitrofi e alla città, con la successiva ripresa delle attività produttive.

Anas sarà soggetto attuatore, così come richiesto dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

