L’appello di Orlando per l’ippodromo: “Il governo dia finanziamenti”

"Confermi l'attenzione per l'impianto"

PALERMO – Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha chiesto che la società Sipet, che gestisce l’ippodromo di Palermo, ottenga dal Governo i finanziamenti che spettano all’impianto per l’attività svolta nel 2021 nel corso della presentazione del gran premio ippico Trinacria che si svolgerà sabato 26 marzo. Oltre al Gran Premio, sono stati presentati una serie di eventi che si svolgeranno nei prossimi mesi, tra cui il “Palermo Arabian Horses Cup”, una mostra di cavalli arabi che si terrà il 28 e 29 maggio. Per l’occasione è stato illustrato il programma di utilizzo dell’impianto in conformità alla convenzione per i prossimi anni. Si prevede la realizzazione di centri di servizi aperti ai fruitori della Favorita, la possibilità di attrezzare l’impianto per spettacoli pubblici con oltre 50 mila spettatori.

“Ho fatto appello al Governo – ha detto il sindaco Leoluca Orlando – affinché possa confermare l’attenzione per questo impianto che è tornato a funzionare dopo un lungo periodo causato dalla precedente cattiva gestione. Una struttura che ora vive grazie ad una società, la Sipet, che ha in programma la realizzazione di progetti non soltanto di utilizzo, ma di sviluppo dell’impianto nel contesto del Parco della Favorita”.