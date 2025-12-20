L’Arcivescovo di Palermo incontra Ucsi: “La stampa sia libera”

L'incontro per scambiare gli auguri di Natale

PALERMO – “Oggi viviamo una crisi delle parole: dobbiamo liberare, disarmare, ‘inverare’ le parole per evitare che la menzogna diventi notizia. Per farlo, abbiamo bisogno di una stampa libera da ogni condizionamento perché comunicare significa seminare speranza”. L’ha detto l’arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, in occasione degli auguri natalizi ai giornalisti e ai comunicatori cattolici che si sono svolti questa mattina presso il Palazzo arcivescovile, su iniziativa dell’Ucsi Palermo e in collaborazione con l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali.

“Ringraziamo l’arcivescovo per la disponibilità e le parole che ci ha rivolto – dice Roberto Immesi, presidente dell’Ucsi Palermo, la sezione provinciale dell’Unione cattolica stampa italiana -. La comunicazione oggi svolge un ruolo fondamentale, sia sul piano sociale che umano, e come giornalisti e comunicatori cattolici siamo chiamati a un impegno quotidiano per far sì che l’informazione sia sempre più spazio di dialogo e confronto”.

Chi ha partecipato all’incontro

All’incontro hanno partecipato anche il vicepresidente di Ucsi Sicilia Michelangelo Nasca, la consigliera regionale e vicepresidente Ucsi Palermo Adele Di Trapani, il direttore dell’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali Luigi Perollo, oltre al Consiglio direttivo, alle socie e ai soci.

Erano presenti inoltre rappresentanti dell’Assostampa e dell’Inpgi: Salvino Li Castri, Salvo Messina, Giuseppe Rizzuto e Vincenzo Lombardo. Lorefice ha annunciato la nomina di don Dario Chimenti come nuovo consulente ecclesiastico dell’Ucsi Palermo.

L’Ucsi Palermo ha anche proposto, in vista del prossimo 3 maggio, Giornata mondiale per la libertà di stampa e Giornata nazionale in memoria dei giornalisti uccisi a causa della loro professione, la celebrazione di una messa in memoria degli 8 giornalisti siciliani uccisi.