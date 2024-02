L’arresto di Visco Jr, Mineo: “Inaugurò Termini Imerese, poi sostituito”

Il presidente del Polo Meccatronica interviene dopo il blitz

TERMINI IMERESE (PALERMO) – “Gabriele Visco fu incaricato da Invitalia a presenziare alla cerimonia di inaugurazione e consegna delle chiavi dell’Incubatore di Termini Imerese al Polo Meccatronica Valley, la rete d’impresa che gestisce la struttura da due anni. Non ci sono state poi occasioni di incontro e oltre sei mesi fa Invitalia ci ha comunicato la sua sostituzione”. Sono le parole del presidente del Polo Meccatronica Valley, Antonello Mineo, che arrivano dopo la bufera giudiziaria che ha travolto il figlio dell’ex ministro delle Finanze. Gabriele Visco è stato arrestato nell’inchiesta della Finanza sui bandi e le assunzioni pilotate a Roma.

Visco, le accuse

Soldi e altre “utilità” per pilotare appalti e favori. Oltre a Gabriele Visco, ex dipendente di Invitalia, sono stati arrestati l’avvocato Luca Leone, l’ex consigliere di An Pierluigi Fioretti e l’imprenditore Claudio Favellato. La Procura di Roma ipotizza un “sistema di relazioni illecite diffuso e consolidato”, nel quale “un ex dirigente pubblico”, ovvero Visco, “con la mediazione di un imprenditore romano, avrebbe favorito, a fronte di denaro e di altre utilità, l’aggiudicazione di un bando di gara di oltre 4 milioni di euro a una società riconducibile a un costruttore e tentato di agevolare l’assunzione presso una partecipata pubblica di una persona vicina a quest’ultimo”.

L’inaugurazione di Termini Imerese

Nel giugno del 2021 Gabriele Visco consegna le chiavi del Polo Meccatronica Valley al presidente Antonello Mineo. In figlio dell’ex ministro delle Finanze è il responsabile per Invitalia dell’incubatore. Termini Imerese punta a diventare il “cervello pulsante” di questa nuova rete di imprese promossa dal Distretto produttivo della Meccatronica di Sicilia, 6 anni dopo il collaudo della struttura. Una cerimonia in grande stile, con numerose autorità presenti, dall’allora presidente della Regione Nello Musumeci al Prefetto di Palermo. Circa sei mesi fa Invitalia sostituisce Visco, la vera motivazione resta un mistero, mentre si rincorrono voci su possibili sospetti a carico del manager. Oggi l’arresto e la precisazione di Mineo.