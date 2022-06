L’Art Nouveau, il Liberty palermitano ammesso nell’itinerario culturale

La decisione presa a Parigi

1' DI LETTURA

PALERMO – Durante l’Assemblea annuale del Réseau Art Nouveau Network, l’itinerario culturale riconosciuto dal Consiglio d’Europa, che si sta svolgendo a Nancy (Francia), è stata definitivamente accolta, con una votazione unanime, la candidatura del Liberty palermitano.

Le numerose testimonianze architettoniche, e non solo, dell’Art Nouveau, che si sono salvate dal “Sacco di Palermo” negli anni Cinquanta e Sessanta saranno quindi da ora parte integrante di un circuito europeo che mette in relazione, per scambi culturali e progetti comuni, le più prestigiose, integre e belle realtà del meraviglioso patrimonio europeo del modernismo, da Bruxelles a Vienna, da Riga a Barcellona, Budapest e la stessa Nancy. È stato Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, ad illustrare ai membri del RANN, istituito nel 1999, la candidatura formalizzata nello scorso ottobre dalla Città Metropolitana di Palermo, dopo la proposta avanzata e motivata dall’Associazione ambientalista nell’ambito del suo progetto ‘Green Lab ai Cantieri.