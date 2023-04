L’artista Domenico Pellegrino lancia un SOS per l’ambiente

A Milano presenta "Le parole giuste" per coinvolgere e far riflettere

In occasione della Milano Design Week, Domenico Pellegrino espone tre parole luminose prese a prestito dalla sua collezione\progetto “Le parole giuste”: futuro, infinito e SOStenibile.

“Non ci sarà un futuro se non cominciamo a prendere sul serio gli “SOS” lanciati dall’ambiente, e non ricordiamo a noi stessi che le risorse sulle quali possiamo fare affidamento non sono infinite”, dichiara l’artista Domenico Pellegrino.

Siciliano, noto come l’artista della luce, lavora da anni sui temi dell’accoglienza e della sostenibilità. Le sue sculture in legno o resina mantengono un legame stretto con le tradizioni mediterranee.

A Milano presenta all’interno della mostra dal titolo “Orizzonti Luminosi”, a cura di Alessia Bennani, le parole giuste per coinvolgere e far riflettere. Ad ospitare l’esposizione, Secursat, azienda specializzata in strategie di gestione del rischio, che in occasione della Design Week 2023 presenta, all’interno del parterre degli eventi ufficiali del Fuorisalone, un’esposizione collettiva presso i propri uffici di Milano.

“Noi ci occupiamo di sicurezza intesa come sistema di protezione delle cose, degli ambienti e delle persone, e il Fuorisalone, diventa non solo un momento dedicato all’arte ed al design ma anche uno spunto di riflessione e condivisione collettiva e un momento per sperimentare nuovi modi di fruire gli spazi e gli ambienti della città.” dichiara il CEO Secursat Giuseppe Calabrese.

Orizzonti Luminosi è, infatti, un percorso espositivo al buio, con uno spazio che sarà illuminato esclusivamente da Opere d’Arte luminose e luminescenti di diversi artisti che “svelano” non solo un cammino espositivo eterogeneo, ma anche un messaggio rivolto al futuro ed una riflessione profonda sul presente.