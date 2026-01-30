Truffa a un anziano, la trasferta di due catanesi nel Palermitano: arrestati

L'uomo, insospettito, si era rivolto al parroco

CATANIA – I carabinieri della stazione di Lascari, nel Palermitano, con il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cefalù, hanno arrestato in flagranza di reato due giovani di 27 anni, originari della provincia di Catania, ritenuti responsabili di una truffa aggravata ai danni di un anziano del luogo.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero contattato telefonicamente la vittima spacciandosi per appartenenti all’Arma dei Carabinieri, riferendo che il figlio dell’anziano era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale con il ferimento di una donna e di un bambino. Con il pretesto di evitare conseguenze giudiziarie e ottenere l’immediata liberazione del figlio, avrebbero richiesto la consegna di denaro contante e oggetti in oro.

L’anziano, insospettito, si è rivolto al parroco del paese che, anche grazie agli incontri informativi promossi dai Carabinieri sul territorio e in parrocchia nell’ambito delle campagne di prevenzione delle truffe agli anziani, ha riconosciuto il tentativo di raggiro e ha allertato il Comandante della Stazione di Lascari.

Il rapido intervento dei militari ha consentito di sorprendere e arrestare i due presunti truffatori mentre stavano per portare a termine la truffa, evitando così un danno patrimoniale alla vittima.

Dagli accertamenti è emerso inoltre che uno dei due arrestati era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.