L’Ast rinnova la flotta, procedura di gara per 80 nuovi autobus

In programma il rinnovo del parco aziendale

PALERMO – L’Azienda siciliana trasporti ha avviato una nuova procedura di gara per l’acquisto di 80 autobus. La gara rientra nell’ambito del programma di rinnovo del parco aziendale, l’obiettivo è rafforzare e modernizzare il servizio di trasporto pubblico regionale. L’investimento complessivo è di circa 8 milioni di euro.

La scadenza

La gara resterà aperta fino al 5 marzo 2026, termine entro il quale gli operatori economici interessati potranno presentare le proprie offerte.

“L’operazione si inserisce nel più ampio piano di rilancio aziendale orientato a rafforzare la mobilità pubblica regionale – dice il presidente di Ast, Luigi Genovese – Proseguiamo concretamente nel percorso di rinnovamento della flotta aziendale, per un servizio di trasporto pubblico capace di rispondere in modo efficace alle esigenze degli utenti”.

I tipi di mezzi da acquistare

La gara prevede l’acquisto di autobus extraurbani usati Euro VI, alimentati a gasolio, di circa 12 metri, destinati al potenziamento dei collegamenti regionali e al progressivo aggiornamento dei mezzi attualmente in servizio. Gli autobus saranno acquisiti attraverso quattro lotti: il primo prevede 35 mezzi, il secondo 10, il terzo 4 e il quarto 31.