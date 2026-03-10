 Latina, cadavere in un edificio abbandonato: morto da un mese
Latina, trovato un cadavere in un edificio abbandonato: è morto da almeno un mese

Disposta l'autopsia sul cadavere
ITALIA
di
1 min di lettura

LATINA – Un uomo è stato trovato privo di vita all’interno di uno stabile abbandonato in via Milazzo a Latina. Il decesso, stando alle prime informazioni, sarebbe avvenuto almeno un mese fa. Il corpo era in stato di decomposizione.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Questura di Latina. La salma è stata recuperata e sarà sottoposta ad autopsia, per accertare le cause della morte.

Sul corpo rinvenuto nell’edificio abbandonato non ci sono segni evidenti di una morte violenta. Sarà però l’esame del medico legale a chiarire quanto accaduto.

